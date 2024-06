Sergio Pacia nuovo Sindaco di Moschiano con la Lista “Uniti per Moschiano”

Sergio Pacia è stato eletto nuovo sindaco di Moschiano con un totale di 635 voti ottenuti dalla sua lista “Uniti per Moschiano”. La vittoria di Pacia rappresenta una scelta di cambiamento e progresso per i cittadini di Moschiano, che hanno espresso la loro fiducia nel nuovo sindaco e nel suo programma elettorale.

La lista avversaria, “Le nostre radici” guidata da Addeo Rosario, sindaco sfiduciato qualche mese fa, ha raccolto 548 voti, evidenziando una competizione elettorale intensa e combattuta. Nonostante gli sforzi e il supporto ricevuto, Addeo non è riuscito a superare il distacco di 87 voti che ha decretato la vittoria di Pacia.

In seguito all’annuncio dei risultati, Sergio Pacia ha ringraziato calorosamente gli elettori per la fiducia accordatagli, dichiarando: “Questa vittoria è il risultato del duro lavoro e della dedizione di tutti coloro che hanno creduto in noi. È ora di rimboccarci le maniche e iniziare a lavorare per realizzare le promesse fatte durante la campagna elettorale.”

La sconfitta di Addeo Rosario, seppur deludente per il candidato e i suoi sostenitori, non toglie merito alla sua campagna, che ha saputo coinvolgere e mobilitare una significativa parte della popolazione di Moschiano. Rosario ha augurato buon lavoro al nuovo sindaco, auspicando che le nuove iniziative possano portare benefici reali e duraturi alla comunità.

Con l’elezione di Sergio Pacia, Moschiano si prepara a entrare in una nuova fase di sviluppo e rinnovamento. I cittadini attendono con entusiasmo di vedere i primi passi della nuova amministrazione e di partecipare attivamente al processo di trasformazione della loro città.