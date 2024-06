Vittorio D’Alessio riconfermato Sindaco di Mercogliano: Una vittoria schiacciante

Vittorio D’Alessio ha conquistato il suo secondo mandato come sindaco di Mercogliano, doppiando il suo principale avversario, l’ex sindaco Massimiliano Carullo. Già con 1408 schede ancora da scrutinare, in tre delle undici sezioni della cittadina alle falde del Partenio, il distacco tra D’Alessio e i suoi competitors era evidente e insormontabile. Sullo schermo del televisore allestito all’ingresso del Comitato Elettorale di Via Santangelo, il vantaggio di D’Alessio, con 3425 preferenze, rispetto a Carullo, fermo a 1602 voti, era ormai definitivo e non più recuperabile.

Antonio Gesualdo, outsider della competizione, ha ottenuto 822 voti, assicurandosi un posto in consiglio comunale. Intorno alle 17:30, D’Alessio è arrivato al Comitato Elettorale, dove sono iniziati i festeggiamenti per la vittoria. Tutto era pronto per la sfilata e i caroselli elettorali, in attesa del dato finale delle consultazioni.

Nel suo discorso, il neo eletto sindaco ha sottolineato come il verdetto dei cittadini di Mercogliano “segna la fine di un’epoca politica. Ora inizia la nostra.” Con questa affermazione, D’Alessio ha voluto rimarcare l’inizio di una nuova fase per la comunità, promettendo continuità e innovazione nel suo secondo mandato.

I cittadini di Mercogliano hanno espresso chiaramente la loro fiducia in D’Alessio, confermandolo come leader del loro comune con una vittoria che non lascia spazio a dubbi. Con una leadership riconfermata, D’Alessio e il suo team sono pronti a proseguire il lavoro iniziato e a portare avanti nuovi progetti per il benessere e lo sviluppo della città.

La riconferma di D’Alessio rappresenta un forte segnale di continuità e stabilità per Mercogliano, mentre il nuovo consiglio comunale, arricchito dalla presenza di Gesualdo, si prepara a lavorare per il futuro della comunità. Con la determinazione di costruire su quanto già realizzato, il sindaco D’Alessio guarda avanti, pronto a guidare Mercogliano in una nuova era di progresso e crescita.