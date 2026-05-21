AVELLINO. Approvato il rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2025

Con deliberazione assunta in data odierna con i poteri del Consiglio Comunale, il Commissario Straordinario, Dott.ssa Giuliana Perrotta, acquisito il parere positivo del Collegio dei Revisori, ha approvato il rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2025, con la partecipazione dei subcommissari Dott. Padovano, Dott.ssa De Felice e Dott. Iannuzzi.

Tale parere ha dato atto che, recependo le osservazioni e le preoccupazioni manifestate dall’Organo di Controllo nella propria relazione relativa al primo semestre 2025, sul rischio del mancato rispetto degli impegni assunti con il Piano Pluriennale di Riequilibrio Finanziario e con il Patto con il Governo, l’Amministrazione Straordinaria ha posto in essere, all’indomani dell’insediamento, interventi correttivi della gestione tesi a razionalizzare e contenere le spese nonché alla riorganizzazione dell’apparato amministrativo che hanno consentito il raggiungimento degli obiettivi fissati con il recupero del disavanzo nell’anno 2025 pari a Euro 8.520.742,4 che risulta superiore di Euro 239.405,78 rispetto al previsto.

Il Collegio ha, però, evidenziato il permanere di alcune criticità nella gestione, formulando osservazioni e suggerimenti al Civico Ente, raccomandando, tra l’altro, di osservare le linee di indirizzo formulate dal Commissario nella delibera n. 1 del 30 luglio 2025, in materia di riorganizzazione di funzioni e servizi, e nella delibera n. 145 del 17/12/2025, in riferimento alle attività di riconoscimento di debiti fuori bilancio.