Poggiomarino: denunciati due soggetti per truffa dalla Polizia di Stato.

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha denunciato due soggetti, rispettivamente di 54 e 56 anni, per truffa.
L’indagine trae origine dalla denuncia presentata dal legale di una società di origini polacche operante nel settore alimentare, vittima del mancato pagamento di alcune forniture di prodotti per un valore complessivo di oltre 175.000 euro.
Gli accertamenti svolti dagli agenti del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano hanno consentito di ricostruire un sistema fraudolento finalizzato alla consegna di ingenti quantitativi di merce presso un’azienda dell’area vesuviana, mediante l’utilizzo di false referenze commerciali.
Pertanto, gli operatori, a seguito di un’attività info-investigativa, hanno accertato che, nella mattinata di ieri, il 54enne ed il 56enne avrebbe dovuto ricevere un ulteriore carico di prodotti per un valore di circa 120.000 euro.
Poco dopo, i poliziotti sono riusciti a rintracciare i due soggetti che, una volta bloccati, sono stati denunciati per truffa.