Sirignano si prepara alla XVI edizione della Sagra della Cotoletta “Sirignanese”

Tutto pronto a Sirignano per la XVI edizione della Sagra della Cotoletta “Sirignanese”, uno degli appuntamenti gastronomici più attesi del territorio, dedicato ai sapori della tradizione locale e al piacere dello stare insieme.

L’evento si svolgerà nelle giornate di venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 maggio, regalando ai visitatori tre serate all’insegna del gusto, della convivialità e del divertimento.

Protagonista assoluta sarà la celebre cotoletta “Sirignanese”, preparata secondo la tradizione e accompagnata da specialità tipiche, profumi autentici e prodotti della cucina locale. Una manifestazione che negli anni è diventata un punto di riferimento per gli amanti della buona tavola e delle feste popolari.

La sagra offrirà inoltre momenti di intrattenimento e musica, in un’atmosfera pensata per coinvolgere famiglie, giovani e visitatori provenienti da tutta la zona.

“Una tre giorni dal gusto della tradizione e dai sapori di una primavera inoltrata, il tutto accompagnato da un sano divertimento”: questo lo spirito della manifestazione, pronta ad accogliere cittadini e turisti per un fine settimana di festa.

Gli organizzatori invitano tutti a partecipare: “Vi aspettiamo… non mancate!”.