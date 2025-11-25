Seconda Categoria – Girone C: Avella resta in vetta, Serino travolge. Carotenuto vola con la seconda vittoria di fila

La 7ª giornata del Girone C di Seconda Categoria conferma la corsa al vertice dell’Avella, rallentato dal pari casalingo contro la Rinascita Marzanese, mentre alle sue spalle cresce la concorrenza: il Serino 1928 firma il successo più netto del weekend e il Contrada Forino mantiene il passo. Da segnalare anche l’ottimo momento dell’U.S. G. Carotenuto, che conquista la seconda vittoria consecutiva e risale la classifica.
Risultati della 7ª Giornata (22–23 novembre 2025)
Sabato 22 novembre
• Avella – Rinascita Marzanese 2-2
• Salza Irpina 1999 – US Carotenuto 1-3
• Serino 1928 – Real Avellino 6-1
• Visciano Calcio – Quinque De Roca 0-1
Domenica 23 novembre
• Sol Sports Club – Atletico Baiano 2015 1-1
• Cicciano – Atletico Sirignano 0-0
• Contrada Forino – Santa Lucia di Serino 3-1
Classifica aggiornata
1. Avella – 19
2. Contrada Forino – 18
3. Serino 1928 – 17
4. Quinque De Roca – 14
5. Atletico Baiano 2015 – 10
6. Rinascita Marzanese – 9
7. US Carotenuto – 9
8. Real Avellino – 7
9. Visciano Calcio – 7
10. Salza Irpina 1999 – 7
11. Atletico Sirignano – 6
12. Sol Sports Club – 6
13. Cicciano – 5
14. Santa Lucia di Serino – 2
8ª Giornata – Le gare del 30 novembre 2025
Ore 14:30 – tutte le partite
• Atletico Baiano 2015 – Salza Irpina 1999
• Atletico Sirignano – Serino 1928
• US Carotenuto – Avella
• Quinque De Roca – Sol Sports Club
• Real Avellino – Visciano Calcio
• Rinascita Marzanese – Contrada Forino
• Santa Lucia di Serino – Cicciano