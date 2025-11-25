Terza Categoria Avellino – Girone A: Dinamo San Felice a punteggio pieno, Atripalda e Virtus Carbonara restano in scia

Terza giornata del Girone A che conferma la Dinamo San Felice come la squadra più brillante di questo avvio di stagione. Il 4-0 sul campo dell’E. Renzulli San Michele certifica la superiorità dei biancoverdi, che mantengono la vetta a punteggio pieno e con numeri importanti sia in fase realizzativa sia difensiva.

Alle spalle regge la ritrovata Atripalda, che passa con autorità sul campo del Gruppo Giovani vincendo 1-4 e agganciando la Virtus Carbonara a quota 7 punti. La Virtus si ferma invece sullo 0-0 in casa del San Leucio e San Pantaleone, perdendo l’occasione di restare a contatto diretto con la capolista.

Vittoria pesante anche per la Libertas Grottolella, che espugna Sperone con un convincente 2-4 e conquista i primi punti stagionali.

Il quadro della giornata si completerà mercoledì 3 dicembre, quando Mandamento Avella e Real Mugnano del Cardinale scenderanno in campo per il recupero della gara rinviata: un match che potrà incidere sulla zona alta della classifica.

Risultati – 3ª Giornata

Domenica 23 novembre

E. Renzulli San Michele – Dinamo San Felice 0-4

San Leucio e San Pantaleone – Virtus Carbonara 0-0

Gruppo Giovani – Atripalda 1-4

Sperone – Libertas Grottolella 2-4

Mercoledì 3 dicembre (recupero)

Mandamento Avella – Real Mugnano del Cardinale ore 15:00

Riposa: Montefredane 2022

Classifica aggiornata

Dinamo San Felice 9

Virtus Carbonara 7

Atripalda 7

Montefredane 2022 6

Real Mugnano del Cardinale 6

Libertas Grottolella 3

San Leucio e San Pantaleone 2

Mandamento Avella 0

Gruppo Giovani 0

Sperone 0

E. Renzulli San Michele 0

Prossimo turno – 4ª Giornata (30 novembre)

Atripalda – Montefredane 2022

Dinamo San Felice – Mandamento Avella

Libertas Grottolella – E. Renzulli San Michele

Real Mugnano del Cardinale – San Leucio e San Pantaleone

Virtus Carbonara – Gruppo Giovani

Riposa: Sperone