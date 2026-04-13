Scirocco forte in Irpinia: raffiche fino a 43 nodi sul Partenio, aria carica di sabbia

Una giornata caratterizzata da condizioni meteo variabili e da un deciso rinforzo dei venti meridionali. È questo il quadro previsto per lunedì 13 aprile 2026 sull’Irpinia e, in particolare, sull’area del Partenio.

Secondo i dati dell’Osservatorio di Montevergine, nelle prime ore della mattinata si sono registrati forti venti di scirocco, con raffiche che hanno raggiunto picchi di circa 43 nodi. In vetta, le temperature si attestano intorno agli 8 gradi.

Nel corso della giornata è prevista un’alternanza tra nubi e schiarite, con la possibilità di locali precipitazioni nelle ore serali. A rendere particolare lo scenario sarà anche la presenza di polveri di origine desertica, che contribuiranno a rendere l’orizzonte più offuscato e a dare al cielo una colorazione opaca.

Le temperature risultano in lieve aumento nei valori minimi, mentre i venti si manterranno moderati dai quadranti meridionali, con possibili rinforzi soprattutto nelle zone più esposte.

Una giornata, dunque, tipicamente primaverile ma dal sapore quasi estivo per via dello scirocco, con condizioni da monitorare soprattutto nelle aree montane.