Napoli, cardellini tenuti in gabbia per il mercato nero: scoperto allevamento illegale a Secondigliano

NAPOLI – Un traffico clandestino scoperto grazie a un dettaglio tanto semplice quanto decisivo: il canto insistente degli uccelli. È così che, nel quartiere Secondigliano, è emersa un’attività illegale legata alla detenzione e alla vendita di cardellini.

Durante un controllo sul territorio, le Guardie Zoofile e Venatorie della Lipu, coordinate dal responsabile regionale Giuseppe Salzano, hanno notato la presenza anomala di numerosi esemplari all’interno del cortile di un’abitazione. Da lì è partita la segnalazione ai carabinieri, intervenuti per gli accertamenti del caso.

Nel corso della perquisizione sono state trovate diverse gabbie, sia all’esterno che nei locali adiacenti, con un totale di diciassette cardellini detenuti in spazi ristretti e in condizioni non adeguate. Secondo gli investigatori, gli animali erano destinati al mercato illegale.

Il proprietario dell’abitazione, un uomo di 73 anni già noto alle forze dell’ordine per episodi simili, non ha saputo giustificare la presenza degli uccelli né la loro provenienza. Nei suoi confronti è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Napoli.

Gli esemplari sono stati sequestrati e affidati al Centro Recupero Animali Selvatici dell’Asl Napoli 1, dove riceveranno le cure necessarie prima di un possibile ritorno in natura.

Il fenomeno del commercio illecito di cardellini resta ancora diffuso, alimentato dalla richiesta di questi uccelli, apprezzati per il loro canto e spesso venduti a prezzi elevati nel mercato nero. Un’attività che continua a rappresentare una minaccia per la tutela della fauna selvatica.