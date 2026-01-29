Schlein e Bonaccini a Napoli il 31 gennaio: vertice Pd alla Stazione Marittima, Manfredi sul palco, assente Piero De Luca

Napoli si prepara ad accogliere un nuovo appuntamento politico di rilievo nazionale. Sabato 31 gennaio, alla Stazione Marittima, andrà in scena una grande iniziativa del Partito Democratico, promossa da Stefano Bonaccini, con la partecipazione della segretaria nazionale Elly Schlein.

Un evento che si annuncia come una vera e propria sfilata di amministratori locali dem, con la presenza di numerosi presidenti di Regione, sindaci, dirigenti territoriali, parlamentari ed europarlamentari. Sul palco salirà anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a testimonianza del ruolo centrale della città nel nuovo corso del partito.

A colpire, però, è anche un’assenza politica significativa: non è previsto il coinvolgimento del segretario regionale del Pd in Campania, Piero De Luca, un dettaglio che non passa inosservato e che alimenta il dibattito sugli equilibri interni al partito sul territorio.

A lanciare ufficialmente l’iniziativa è stato lo stesso Bonaccini, oggi europarlamentare ed ex presidente dell’Emilia-Romagna, che ha parlato di una giornata all’insegna della partecipazione e del rilancio dell’azione politica del Pd:

«Sabato 31 gennaio a Napoli tanta energia popolare e tante idee, con il Pd protagonista dell’alternativa alle destre, per un’Italia più giusta, sostenibile e competitiva».

L’obiettivo dichiarato è quello di mettere al centro le esperienze amministrative locali, valorizzando il lavoro svolto nei territori e rafforzando la proposta politica del Partito Democratico in vista delle prossime sfide nazionali ed europee.

L’appuntamento di Napoli si preannuncia dunque come un passaggio politico rilevante, non solo per il Mezzogiorno ma per l’intero quadro nazionale, tra messaggi di unità, leadership in evidenza e segnali che fanno discutere.