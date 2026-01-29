Giorno della Memoria 2026: ad Avellino un incontro su Resistenza e antifascismo

Un appuntamento di riflessione e approfondimento storico per il Giorno della Memoria 2026. Venerdi 30 gennaio, alle ore 17:30, presso la sede dello SPI CGIL Avellino in Viale Italia, si terrà l’iniziativa dal titolo “Carabinieri contro il nazifascismo. Martiri delle Fosse Ardeatine”.

L’evento è promosso da SPI CGIL Avellino, ANPI Avellino e dall’Officina Culturale La Casa di Giuseppe Casciaro, con l’obiettivo di mantenere viva la memoria storica e riaffermare i valori dell’antifascismo e della democrazia.

Libri e testimonianze

Al centro dell’incontro la presentazione di due volumi che ricostruiscono pagine cruciali della storia italiana:

• L’uomo che arrestò Mussolini di Mario Avagliano

• Raffaele Aversa. Da Labico alle Fosse Ardeatine di Aldo Renzulli

I due autori saranno presenti e dialogheranno con il pubblico, offrendo un contributo diretto alla comprensione degli eventi che portarono alla tragedia delle Fosse Ardeatine e al ruolo svolto da uomini delle istituzioni che si opposero al nazifascismo.

Saluti istituzionali

Ad aprire i lavori saranno:

• Dario Meninno, segretario SPI CGIL Avellino

• Alessandro De Palma, comandante della Compagnia Carabinieri di Avellino

• Daniela Esposito, presidente ANPI Avellino

• Gianni Marino, per l’Officina Culturale La Casa di Giuseppe Casciaro

Memoria come impegno civile

L’iniziativa si inserisce nel calendario delle celebrazioni del Giorno della Memoria, richiamando l’importanza del ricordo non come esercizio retorico, ma come strumento di consapevolezza civile, soprattutto per le nuove generazioni.

Un’occasione aperta alla cittadinanza per riflettere sulla storia, sulle responsabilità individuali e collettive e sul valore della libertà, partendo dalle vicende di chi scelse di opporsi alla dittatura pagando spesso il prezzo più alto.