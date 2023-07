SAVIANO. Claudia Koll apre con la sua testimonianza sulla fede i festeggiamenti del Carmine

Claudia Koll questa sera sarà a Saviano per raccontare la sua grande fede. Un incontro testimonianza quello promosso dalla Parrocchia Immacolata Concezione di Saviano in occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine dal 13 al 16 Luglio. Saranno presenti il Parroco don Paolino Franzese, Rosa Barone socio fondatore del circolo culturale Passepartout, Filomena Carrella giornalista e scrittrice. L’appuntamento è per questa sera, Giovedì 13 Luglio alle ore 20,30 nel giardino del Palazzo Allocca, Corso Garibaldi-Saviano.