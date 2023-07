Forino (Av): Il Presidente dell’Associazione Culturale Prospettive, Dott. Pasquale Iasuozzo, ha rassegnato le dimissioni per sopraggiunte delicate problematiche personali

Da oggi il Dottor Pasquale Iasuozzo spigliato, preparato e valente giovane forinese, per sopraggiunte problematiche personali non è più Presidente dell’ Associazione Culturale Prospettive. Diamo un in bocca al lupo al dottor Iasuozzo che ha assicurato tutti che il suo è solo un arrivederci. Ecco la sua missiva:

“Carissimi soci, Spett.le Consiglio Direttivo di Prospettive Forino, esordisco confessando che è per me motivo di mesto rammarico scrivere queste righe. Purtuttavia, l’incalzare di tristi, imprevisti, imprevedibili eventi che mi hanno coinvolto e dei quali avete ben conoscenza, mi hanno indotto a riflettere seriamente sul contributo fattivo che io, in quanto Presidente di questa organizzazione, potrò fornire per i giorni-mesi a venire.

Prospettive Forino è una creatura che insieme abbiamo visto nascere e insieme abbiamo contribuito a far crescere e affermare sul territorio forinese. Nonostante il poco tempo di vita della nostra associazione, posso affermare con orgoglio che è sulla via per diventare una delle principali realtà culturali del nostro comune, grazie alle abilità e ai talenti che siamo stati in grado di riunire.

I giorni passano e il calendario associativo è tanto ricco quanto complesso da gestire, tra attività già programmate ed altre da organizzare, seguire e far autorizzare. Sono consapevole della necessità che l’associazione sia rappresentata, ora più di prima, da una persona attenta, dinamica, energica e propositiva. Caratteristiche tali ultime che personalmente sento di non essere più in grado di mettere a buon frutto. Il destino ha deciso di mettermi avanti ad una prova troppo difficile perché io riesca a confrontarmici in poco tempo. Ricomincerò a raccogliere i cocci con calma e pazienza, ma soprattutto con il tempo. Quando sarà il momento i primi tasselli di cui mi dovrò preoccupare saranno quelli della mia attività professionale. Specie sotto questo profilo, numerose e impegnative scadenze si avvicinano e non so neanche io se sarò capace di rispettarle. Non posso in questo momento aggiungerne delle altre, come pure ho fatto, spero con dignità, sicuramente con orgoglio, fino a poche settimane fa. Nonostante le mie giornate fossero sempre piene di appuntamenti, documenti, autorizzazioni e protocolli, era per me tanta la soddisfazione di occuparmene che mai ho pensato di lasciare il timone di Prospettive Forino. Anzi, ho contribuito con sempre più forza e impegno in tutte le attività di mia competenza, anche perché, al ritorno a casa, una voce dolce e un viso angelico mi aspettavano perché io LE raccontassi dei nostri piani e dei miei impegni, spronandomi a dare il meglio pure nelle difficoltà. I tempi sono cambiati, il mio angelo non c’è più, la mia vita ha subito un urto forte.

Per questi motivi, comunico a voi tutti con questa lettera le mie dimissioni da Presidente dell’associazione, con effetto immediato e irrevocabile. Da Statuto è previsto che le mie funzioni siano assunte dal Vicepresidente sino all’elezione di un nuovo Presidente. Alla Vicepresidente e al Consiglio Direttivo tutto un caloroso abbraccio. So per certo che farete grandi cose. Ringrazio voi tutti per il lavoro egregiamente svolto in questi mesi, nonché per l’affetto che mi avete dimostrato in questi giorni per me dolorosi oltremisura. Sento tutta la vostra vicinanza. E’ solo un arrivederci e non un addio. Ci rivediamo presto. Con affetto e stima, Pasquale Iasuozzo”.