Mugnano del Cardinale, M.I.D.: in Via Campo sta per prendere luce un’innovativa e inclusiva area fitness

Sempre a margine dell’incontro tra noi del M.I.D. e l’Amministrazione Comunale di Mugnano del Cardinale il Sindaco Alessandro Napolitano ci ha illustrato il progetto dell’innovativa oltre che inclusiva area fitness che verrà realizzata in Via Campo, un’opera dal valore complessivo di circa 35 mila euro finanziati con fondi PNRR “Missione 5- Inclusione e coesione, lavori che termineranno già domani Venerdì 14 Luglio, tale area sarà fruibile alla cittadinanza a partire già da Sabato 15 Luglio.

L’area sarà dotata di attrezzature quali una panca inclinata che potrà essere utilizzata da giovani con età minima 14 anni e con altezza 140 cm, una Barra Trazioni Verticale fruibile anche da chi è in carrozzina, attrezzo Bike con età minima 14 anni e altezza minima 140 cm, ARM AND LEG BIKE età minima 14 anni fruibile anche per chi è in carrozzina, Double Walker età minima 14 anni altezza 140 cm, Hand Bike per età minima 14 anni altezza 140 cm, Serpentina età minima 14 anni fruibile anche per chi è in carrozzina e infine si potrà praticare anche il Turning Weist dall’età di 14 anni con altezza minima 140 cm.

Una vera e propria area sportiva rilevante per tutta l’area del mandamento, che sicuramente potrebbe in poco tempo divenire volano di attrazione per tutta la provincia di Avellino.

Da Mugnano del Cardinale e dall’Amministrazione Napolitano ancora una un segnale forte di vicinanza al mondo delle persone con disabilità, commenta Giovanni Esposito Coordinatore Regionale del M.I.D. il quale annuncia che all’inaugurazione sicuramente con grande piacere ci saremo anche noi del M.I.D. auspicando nella partecipazione di tutti i cittadini.