Sara Spiniello (M5S): “Se eletta consigliera comunale ad Avellino, istituirò la figura del garante per i diritti degli animali

“Se sarò eletta come consigliera comunale ad Avellino, la mia priorità sarà istituire la figura del garante per i diritti degli animali nella nostra città. Nel 2024, è fondamentale evolversi e garantire diritti non solo agli esseri umani, ma anche agli animali che vivono tra di noi.

Troppo spesso gli animali sono stati trascurati e ignorati nelle politiche locali, e è giunto il momento di cambiare questa situazione. Ogni essere vivente merita rispetto e protezione, e il garante per i diritti degli animali sarà incaricato di vigilare sul rispetto di tali diritti e di promuovere iniziative a favore del loro benessere. La mia esperienza come referente di associazione mi ha permesso di conoscere da vicino le problematiche legate al mondo animale, e sarà un prezioso bagaglio che mi guiderà nel mio impegno come consigliera comunale. È giunto il momento di pensare in modo serio e concreto alla tutela di tutti gli animali, sono convinta che istituire il garante per i diritti degli animali ad Avellino sarà un passo fondamentale per promuovere il rispetto e la protezione di tutte le creature che abitano nella nostra città. Conto sul vostro sostegno per realizzare questo importante obiettivo e rendere Avellino una città ancora più accogliente e rispettosa nei confronti degli animali. Grazie per la vostra attenzione”. Così la candidata consigliere comunale Movimento 5 Stelle Sara Spiniello.