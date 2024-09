SANT’Oggi. Martedì 24 settembre la chiesa celebra la Beata Vergine Maria della Mercede, san Gerardo Sagredo e venerabile Silvio Dissegna

24 settembre: venerabile Silvio Dissegna, nacque a Moncalieri (Torino) il 1 luglio 1967. Cresce sano, intelligente e vivace nella sua casa di Poirino (Torino), con Carlo, il fratello più giovane di un anno, ricevendo dai suoi genitori, Ottavio e Gabriella, una luminosa educazione cristiana. Prova una grandissima gioia, quando i suoi genitori gli fanno conoscere Gesù e gli insegnano a pregare, mattino e sera. Tra lui e Gesù, nasce presto un rapporto intenso il giorno della Prima Comunione, il 7 settembre 1975. Da quel momento, il più grande desiderio di Silvio è quello di ricevere Gesù, il più spesso possibile, almeno tutte le domeniche, andando alla Messa, preparato dalla confessione e da un continuo impegno a migliorarsi e a essere molto buono con i genitori, con i compagni e le persone che incontra. A scuola, si distingue tra tutti per le doti e per l’impegno, ma gli piace pure tantissimo giocare a pallone, a bocce, a nascondino, a far passeggiate a piedi e nei boschi. Incanta tutti con il suo affetto, con il suo “grazie” sempre pronto e il suo perenne dolcissimo sorriso. All’inizio del 1978, si lamenta per un insistente dolore alla gamba sinistra. Ricoverato all’ospedale di Moncalieri, i medici scoprono che si tratta di cancro alle ossa. Non ha ancora 11 anni, Silvio, ma intuisce che cosa gli sta capitando. Non dispera: desidera guarire, ma si affida alla volontà di Dio, prega. Il 21 maggio 1978, già in carrozzella, riceve la Cresima, nella chiesa parrocchiale di Poirino, lieto di diventare, per il dono dello Spirito Santo, testimone e apostolo di Gesù. Le sue condizioni si aggravano e ha già tanto dolore. Comincia una lunga Via Crucis, in unione con Gesù, dal giugno 1978 al gennaio 1979: per sette volte, va con il papà all’ospedale “G. Roussy” di Parigi, in cerca di cure e di guarigione. I dolori si fanno atroci. Si dimentica dei suoi dolori, quel che importa è riparare il peccato altrui. Gesù Eucaristico gli fa comprendere il valore salvifico della sofferenza: si sente chiamato a soffrire e soffrire, a riparare per i peccati degli uomini. Affronta i dolori che lo consumano, con una fede profonda, un’intimità con Gesù, che stupisce chiunque, anche i sacerdoti che passano a trovarlo. Le sue notti, di dolore, le passa in preghiera, sgranando il Rosario intero, di 15 decine, alla Madonna, meditando i “misteri” con un libricino, alla luce di una piccola lampada. Nel maggio 1979, la gamba sinistra si spezza. Ampie piaghe si aprono nel suo corpo. In giugno, perde anche la vista e, in settembre, in gran parte, l’udito. I dolori lo schiantano. Ma non si lamenta mai. Il 24 settembre 1979, al mattino, riceve per la terza volta, l’Unzione degli infermi, la sera Silvio, va incontro a Gesù, perdutamente amato. Morì il 24 settembre 1979, a 12 anni.