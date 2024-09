Avella: Al via i lavori di pulizia delle caditoie a cura della Cooperativa Ecovigilantes

Lunedì 23 settembre sono ufficialmente iniziati i lavori di pulizia delle caditoie nel Comune di Avella, affidati alla Cooperativa Ecovigilantes. Si tratta di un intervento di grande importanza, che mira a garantire non solo una pulizia approfondita, ma anche lo spurgo completo di ogni caditoia presente sul territorio comunale.

In un periodo caratterizzato da eventi meteorologici estremi, la manutenzione delle infrastrutture pubbliche diventa fondamentale. Le abbondanti piogge e le condizioni atmosferiche avverse degli ultimi anni hanno messo a dura prova il sistema fognario di molti comuni, compreso Avella. Interventi come quello avviato dalla Cooperativa Ecovigilantes rivestono quindi un ruolo cruciale per il buon funzionamento della rete idrica e per la sicurezza dei cittadini, prevenendo allagamenti e altri disagi legati a cattiva manutenzione.

La Cooperativa Ecovigilantes vanta oltre 20 anni di esperienza nel settore ambientale, con una squadra di operatori altamente qualificati e dotati di mezzi all’avanguardia. Grazie alla loro competenza, l’impresa è in grado di fornire un servizio di alta qualità non solo alle amministrazioni pubbliche, ma anche ai cittadini privati, rispondendo a qualsiasi esigenza legata alla gestione dell’ambiente.

A seguire, alcune immagini che testimoniano l’inizio dei lavori di pulizia delle caditoie nel Comune di Avella.