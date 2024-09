SANT’Oggi. Lunedì 16 settembre la chiesa celebra i santi Cornelio e Cipriano, sant’Eufemia e san Giovanni Macías

16 settembre: san Giovanni Macías (Juan Macías), nacque a Ribera del Fresno (Spagna) il 2 marzo 1585. Juan rimase in breve tempo orfano di entrambi i genitori e fu accolto, insieme ad una sorellina, in casa di un parente, facendo il pastore nelle terre degli zii, poi diventa garzone, passando da una fattoria all’altra. Fin da allora ci fu una presenza particolare accanto a lui: san Giovanni Evangelista. Egli si mostrò a lui come un bambino della sua età, lo consolò per la morte dei genitori e gli promise la sua guida costante, lo aiutò anche nella custodia del gregge. Soprattutto inculcò nel giovane l’ispirazione a mettersi alla sequela di Cristo, a dare testimonianza della sua fede, a diventare un missionario andando lontano dalla sua terra, là dove Dio gli avrebbe manifestato il luogo stabilito dalla sua Provvidenza. Per questo, verso i 15 anni, Juan si mise in cammino senza affatto sapere quale sarebbe stata la meta. Lasciò il suo paese e si mise a servizio di qualche padrone di mandrie, girando varie località dell’Estremadura (Guadalcanar, Jerez, Siviglia ecc.) e dell’Andalusia, fin quando giunse a Siviglia. Tornò al paese nativo, nel 1613, per ritirare il certificato di Battesimo per poter emigrare nelle Indie, in quel Nuovo Mondo dove tanti spagnoli cercavano ricchezze, fama, avventure e troppo pochi erano i missionari. Nel 1619 partì per il Perù e dopo quattro mesi e mezzo di estenuante viaggio, giunse alla Città dei Re, Lima. Trova lavoro in un mattatoio con una buona paga, e può mandare qualche aiuto alla sorella, che vive poveramente in Spagna. Giovanni matura la decisione della scelta del suo stato: il 3 gennaio 1622, a 37 anni, entra, come fratello laico, tra i Domenicani del convento di Santa Maria Maddalena, nella Provincia di San Giovanni Battista. Passò l’anno di Noviziato in compagnia di fra Paolo della Carità, portinaio, e col suo esempio cominciò la vita d’orazione per sei o sette ore, di giorno e di notte, e la pratica della penitenza e della carità verso i poveri, emise la sua professione dei voti nel 1623. Si dedicò ai lavori più umili, fu portinaio, e si distinse per la sua opera in favore di poveri e ammalati, chiedeva a quanti bussassero al convento l’elemosina per comprare ai poveri cibo e medicine, ma poiché non aveva sempre il tempo di farlo, addestrò un asino che andasse in giro da solo, così il popolo poteva mettere cibo e vestiti per loro nelle ceste. Ma la compassione dell’umile frate non si fermava ai bisogni materiali; egli mostrava d’essere un uomo evangelico, che insegnava a quanti avvicinava la dottrina della salvezza; che sapeva ascoltare, correggere, esortare e mettere le persone tribolate sulla via della guarigione spirituale. Tutta questa sua opera di bene aveva origine nella sua continua preghiera, nella devozione alla Madonna, nella fede umile ed incrollabile che la vita che conduceva era il modo di essere missionario voluto dalla bontà di Dio per lui. Morì il 16 settembre 1645 a Lima.