SANTO STEFANO DEL SOLE. Le scuole medie rischiano la chiusura

Il sindaco di Santo Stefano del Sole Francesco Urciuolo è alle prese con una serie di problemi che hanno coinvolto il piccolo paese proprio in un momento importante come quello che si sta vivendo e che riguarda i fondi del PNRR e la pandemia Covid. In paese sono state numerose le famiglie coinvolte dal covid prontamente monitorate dal comune ma c’è chi lamenta la cattiva informazione in quanto nessun dato ufficiale è mai stato comunicato. Inoltre è scoppiata la grana ufficio tecnico. Il comune si è trovato nel bel mezzo dei bandi PNRR senza nessun dipendente all’ufficio tecnico. Prima è andato via in pensione anticipata lo storico ingegnere, subito dopo si è dimesso il tecnico di fiducia chiamato dal Sindaco per sostituirlo. Per non farsi mancare niente vi è poi il rischio chiusura della scuola media per mancanza di iscrizioni. Sono tutti problemi che l’amministrazione comunale sta affrontando con determinazione ma che sicuramente condizioneranno la prossima competizione elettorale.

