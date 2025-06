Sant’Anastasia, proseguono gli interventi di deblattizzazione e derattizzazione sul territorio comunale

Con l’arrivo della stagione estiva, il Comune di Sant’Anastasia ha intensificato gli interventi di igiene urbana finalizzati alla tutela della salute pubblica e al miglioramento delle condizioni ambientali.

Nella serata di ieri è stato effettuato il terzo intervento di deblattizzazione, che si aggiunge alle due operazioni già svolte nel mese di maggio. Le attività, condotte su tutto il territorio comunale, mirano a contenere la proliferazione degli insetti in coincidenza con il rialzo delle temperature.

Questa mattina, inoltre, è stato avviato un nuovo intervento di derattizzazione, anch’esso inserito nel programma periodico di sanificazione ambientale predisposto dall’amministrazione comunale.

Le operazioni sono realizzate da ditte specializzate incaricate dal Comune e si svolgono secondo un calendario stabilito per garantire una copertura omogenea del territorio.

L’azione di prevenzione proseguirà nelle prossime settimane, in sinergia con le segnalazioni dei cittadini, per assicurare condizioni igienico-sanitarie adeguate in tutte le aree pubbliche e residenziali.