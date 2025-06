Boxe olimpica in piazza Arco: a Sant’Anastasia dodici match per celebrare l’arte del ring

Sabato 7 giugno, a partire dalle ore 18:30, piazza Arco a Sant’Anastasia ospiterà una serata dedicata alla boxe olimpica, con ben dodici match in programma. L’evento rappresenta un’occasione per valorizzare non solo il talento degli atleti in gara, ma anche la disciplina e i valori che contraddistinguono quella che da sempre è definita “l’arte nobile”.

La manifestazione, aperta al pubblico, punta a coinvolgere sportivi, famiglie e appassionati, promuovendo la cultura dello sport come strumento di crescita, rispetto delle regole e formazione personale.

L’iniziativa si inserisce nel calendario degli eventi estivi del Comune e testimonia l’impegno costante nella promozione di attività sportive accessibili e inclusive.

Appuntamento sabato 7 giugno in piazza Arco: lo sport scende in piazza con energia, tecnica e passione.