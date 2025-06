Monteforte Irpino, operazione del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania: ritrovato il 3 giugno un anziano disperso

È stato ritrovato nel tardo pomeriggio del 3 giugno, in buone condizioni di salute, l’anziano di cui si erano perse le tracce nella mattinata dello stesso giorno a Monteforte Irpino. Le ricerche sono scattate a partire dal tardo pomeriggio e hanno visto l’impiego di numerose forze specializzate coordinate sul territorio.

A intervenire sono stati i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania, supportati dal Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Sant’Angelo dei Lombardi, dalla Croce Rossa Italiana, dai Vigili del Fuoco, dai Carabinieri e dalla Protezione civile regionale.

Nel corso della giornata si sono alternate operazioni aeree e perlustrazioni via terra. Mentre gli aeromobili della Guardia di Finanza, dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco sorvolavano la zona, i tecnici del CNSAS e del SAGF ispezionavano le aree più impervie, concentrandosi in particolare su canaloni, impluvi e tratti boschivi non facilmente accessibili. In diversi casi si è reso necessario l’utilizzo di corde per calate in sicurezza.

Intorno alle ore 18 una delle squadre impegnate a terra ha individuato l’uomo in fondo a un canalone. L’anziano è stato raggiunto, valutato sul posto dai sanitari del Soccorso Alpino, e recuperato mediante barella portantina. Una volta stabilizzato, è stato affidato al personale del 118 per ulteriori accertamenti.

Il buon esito dell’operazione è stato possibile grazie al coordinamento tra le varie realtà coinvolte: il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Sant’Angelo dei Lombardi, la Croce Rossa Italiana, i Vigili del Fuoco, i Carabinieri della stazione di Monteforte Irpino e del reparto mobile di Napoli, insieme ai tanti volontari della Protezione civile regionale.

Un intervento tempestivo ed efficace che ha consentito di localizzare e soccorrere l’uomo prima che le sue condizioni potessero aggravarsi, confermando l’importanza della sinergia tra corpi specializzati nel soccorso in ambienti ostili.