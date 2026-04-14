Sant’Anastasia, lavori stradali: si riparte da via Canonico Marciano

SANT’ANASTASIA – Sono partiti nei giorni scorsi i lavori di rifacimento del manto stradale in via Canonico Marciano, primo intervento di una nuova fase dedicata alla manutenzione della viabilità cittadina.

Ad annunciarlo è il sindaco Carmine Esposito, che ha sottolineato come la cura delle strade rappresenti una priorità per l’Amministrazione comunale fin dall’inizio del mandato. L’obiettivo è quello di garantire ai cittadini una rete viaria più sicura, funzionale e decorosa.

L’intervento rientra nelle scelte adottate con l’ultima variazione di bilancio approvata in Consiglio comunale, attraverso la quale sono state destinate risorse immediate a opere considerate urgenti e visibili sul territorio.

Il programma, tuttavia, non si ferma qui. Nei prossimi giorni sono già previsti ulteriori lavori: in via Gramsci, nell’area parcheggio, e in via Marra Marciano, dove si interverrà su un tratto di strada.

Un piano di manutenzione che punta a migliorare progressivamente le condizioni delle strade cittadine, con interventi mirati in diverse zone del paese.