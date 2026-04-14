“Borghi in Vetrina”, il Distretto Diffuso del Commercio punta sulla valorizzazione dei territori irpini

Il “Distretto Diffuso del commercio bellezze d’Irpinia”, con Monteforte Irpino Comune capofila, punta su “Borghi in vetrina”, progetto che intende valorizzare il sistema commerciale locale come elemento centrale dell’identità territoriale e come componente attiva dell’esperienza urbana e turistica dei comuni che ne fanno parte, ovvero Forino, Solofra, Sperone, Contrada, Mugnano del Cardinale. Il Distretto è arricchito, inoltre, dalla presenza di Unimpresa interprovinciale di Avellino e Benevento, Confesercenti Avellino e Comunità Montana Partenio Vallo Lauro.

L’intervento non si limita a singole azioni locali, ma diviene un progetto unitario e integrato a scala distrettuale. Nel suo complesso, il titolo “Borghi in Vetrina. Itinerari territoriali del Commercio del Distretto Bellezze d’Irpinia” sintetizza l’obiettivo di costruire un sistema coordinato di valorizzazione dei luoghi del commercio, capace di coniugare promozione territoriale, qualificazione degli spazi urbani, innovazione nei servizi e rafforzamento dell’identità locale, in coerenza con le strategie e gli indirizzi programmatici già definiti dal Distretto.

Il progetto parte dalla consapevolezza che il valore del commercio non risiede esclusivamente nella singola attività ma nel modo in cui l’insieme delle attività si inserisce nel contesto urbano e territoriale. Per questo motivo, l’obiettivo non è sostenere singole realtà economiche in modo isolato, ma costruire un quadro unitario che consenta di leggere il sistema commerciale come un insieme organizzato e riconoscibile, capace di dialogare con i percorsi urbani, con gli spazi pubblici e con i principali ambiti di interesse dei diversi comuni. Attraverso questa impostazione, il commercio viene considerato come una parte strutturale dell’esperienza dei borghi, sia per chi vi risiede sia per chi li visita. Entrare in un centro abitato, percorrerlo e frequentarlo significa non solo attraversare strade e piazze, ma anche incontrare attività economiche che ne raccontano la storia, le tradizioni e le abitudini quotidiane. Il progetto intende rafforzare questa relazione, rendendo più chiaro il ruolo che il sistema commerciale svolge all’interno dei percorsi di vita urbana e dei circuiti di fruizione territoriale. Un aspetto centrale riguarda la capacità di collegare le attività economiche ai principali luoghi di interesse presenti nei Comuni coinvolti. Il progetto mira a integrare il commercio con i percorsi che conducono a edifici storici, spazi culturali, aree di aggregazione e luoghi identitari, in modo che tali elementi non risultino separati ma parte di un’unica esperienza di visita e di utilizzo del territorio. In questo modo, il commercio contribuisce a dare continuità ai percorsi urbani e a rafforzare la percezione di un sistema coerente e facilmente leggibile. Sono previsti, tra gli altri, interventi di marketing territoriale, innovazione digitale, formazione degli operatori commerciali, di valorizzazione dei luoghi commerciali con apposita segnaletica, strumenti informativi, arredi leggeri, installazioni, orientamento urbano, miglioramento della fruibilità commerciale e turistica.

«Il commercio è la linfa vitale di ogni comunità, così come lo sono i commercianti storici che animano le strade, i borghi, le piazze, i vicoli dei nostri paesi – spiega il sindaco di Monteforte Irpino, Fabio Siricio – Il Distretto ed il progetto “Borghi in Vetrina” racchiudono proprio questo e la nostra amministrazione è al lavoro per realizzare concretamente alcuni importanti obiettivi, propedeutici al contemporaneo rilancio del commercio e dei piccoli borghi».