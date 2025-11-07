Montecorvino Rovella, cercatore di funghi si perde nei boschi: ritrovato sano e salvo

Momenti di apprensione a Montecorvino Rovella, dove un uomo di circa 60 anni non aveva fatto ritorno dopo essersi inoltrato in una zona montana per raccogliere funghi. Non vedendolo rientrare, i familiari hanno dato l’allarme e, su disposizione della Prefettura di Salerno, è stato attivato il Piano di Ricerca delle Persone Scomparse.

Le operazioni si sono concentrate in un’area particolarmente impervia tra Montecorvino Rovella e Acerno. Nelle ricerche sono state coinvolte diverse squadre specializzate: la Guardia di Finanza con i militari del SAGF di Sant’Angelo dei Lombardi, il CNSAS Campania, i Vigili del Fuoco, i Carabinieri, la Polizia Locale e gruppi di volontari dell’associazione Atena.

Il disperso è stato individuato nella tarda mattinata in località Lappe, provato ma in condizioni di salute complessivamente buone. Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, è stato elitrasportato dal 118 all’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno per accertamenti.

Le ricerche si sono concluse positivamente grazie al coordinamento tra enti e volontari impegnati sul territorio.