Sant’Anastasia, colpi di pistola in via Pomigliano: 50enne ferito gravemente

Momenti di terrore questa mattina a Sant’Anastasia, comune dell’area vesuviana, dove un uomo di circa 50 anni è rimasto vittima di una sparatoria.

L’agguato è avvenuto in via Pomigliano, nei pressi di una concessionaria d’auto. Secondo quanto ricostruito, ignoti hanno esploso alcuni colpi che hanno raggiunto la vittima all’addome. L’uomo, identificato con le iniziali D.R., è stato soccorso dal 118 e trasferito d’urgenza all’ospedale Villa Betania di Napoli, dove versa in condizioni critiche.

L’episodio si è verificato intorno alle 9:45 e ha subito richiamato l’attenzione dei residenti, che hanno assistito alle operazioni di soccorso. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia locale, che hanno delimitato l’area e avviato le indagini.

Le forze dell’ordine stanno raccogliendo testimonianze e verificando la presenza di telecamere di sorveglianza per ricostruire l’esatta dinamica e individuare i responsabili. Non si esclude la pista di un regolamento di conti.