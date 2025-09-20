Baiano, scatta l’ora del riscatto: alle 15.30 la sfida al Real Arienzo

ARIENZO (CE) – È tempo di Promozione, Girone C: tra poco il Baiano scenderà in campo allo stadio “Tommaso Ferrara” per affrontare il Real Arienzo nella seconda giornata di campionato.

Gli uomini di Mister Santorelli arrivano all’appuntamento con la voglia di lasciarsi subito alle spalle la pesante sconfitta contro il Grotta (4-1) e di dare una risposta sul terreno di gioco. La parola d’ordine è chiara: riscatto.

Il Real Arienzo, spinto dal pubblico di casa, rappresenta un ostacolo impegnativo. Ma i granata sono pronti a giocarsela con determinazione, grinta e cuore, consapevoli che ogni punto può pesare tanto in un girone equilibrato come il C.

La squadra è attesa da una prova di carattere: novanta minuti per dimostrare che la caduta all’esordio è stata solo un incidente di percorso e che il Baiano è pronto a rialzarsi.

Lo spettacolo sta per cominciare: alle 15.30 il fischio d’inizio darà il via a una sfida che promette intensità e emozioni.