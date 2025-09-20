Frigento. Pellegrinaggio a Pietrelcina: la Parrocchia Maria Santissima Immacolata in cammino l’11 ottobre 2025

FRIGENTO (AV) – La Parrocchia Maria Santissima Immacolata di Pila ai Piani (Frigento) organizza un pellegrinaggio a Pietrelcina, paese natale di San Pio, in programma per sabato 11 ottobre 2025. L’iniziativa, pensata come esperienza di fede e comunità, sarà guidata da fr. Cosimo e aperta a tutti i fedeli che desiderano vivere una giornata di spiritualità nei luoghi più significativi della vita del santo cappuccino.

Programma della giornata

• Ore 7:30 – Partenza da Pila ai Piani (presso Bar Paradiso)

• Ore 9:00 – Arrivo a Pietrelcina – Piana Romana

• Visita alla Cappella dell’“Olmo delle prime stimmate”

• Celebrazione della Via Crucis

• Ore 11:00 – Celebrazione Eucaristica

• Ore 12:30 – Pranzo comunitario (in ristorante o al sacco)

• Ore 14:30 – Trasferimento nel centro del paese

• Visita alle Case di San Pio

• Chiesa di Sant’Anna e Chiesa parrocchiale

• Museo di San Pio

• Tomba di fr. Modestino

• Chiesa del Convento

• Ore 18:30 – Rientro a Pila ai Piani

Informazioni pratiche

• Quota di partecipazione:

• Viaggio in pullman: 15 €

• Pranzo in agriturismo: 30 € (presso “La Tavernetta del Buon Pastore”, ristorante rustico immerso nella campagna).

• È possibile anche portare il pranzo a sacco.

• Prenotazioni:

• Fr. Cosimo: 338 2648448 (WhatsApp)

• Angela Annicchiarico: 333 3576396

• Bar Paradiso – Pila ai Piani

• Scadenza iscrizioni: entro e non oltre il 28 settembre 2025.

Un’occasione di fede e comunità

Il pellegrinaggio a Pietrelcina rappresenta un momento prezioso per rafforzare i legami comunitari e nutrire la fede personale. Visitare i luoghi legati a San Pio significa ripercorrere le tappe di una vita segnata dalla preghiera, dal sacrificio e dall’amore verso il prossimo. La Parrocchia invita tutti i fedeli a partecipare a questa esperienza di comunione, che unisce spiritualità, cultura e fraternità.