Crollo a Casoria, Fico: “La Regione al fianco della comunità colpita”

Con un messaggio pubblicato sul proprio profilo Facebook, Roberto Fico ha voluto esprimere la propria vicinanza alla comunità di Casoria, colpita nelle ultime ore dal crollo di una palazzina e dai conseguenti sgomberi disposti per motivi di sicurezza.

Nel post, il presidente della Regione Campania ha manifestato solidarietà alle famiglie costrette ad abbandonare le proprie abitazioni e a tutti i cittadini che stanno vivendo momenti di forte apprensione e incertezza. Fico ha assicurato di seguire costantemente l’evolversi della situazione, mantenendo un contatto diretto con l’assessora regionale alla Protezione civile, Fiorella Zabatta, presente sul posto fin dalle prime ore dell’emergenza, oltre che con il sindaco e le altre istituzioni coinvolte.

Un pensiero particolare è stato rivolto alle persone sfollate, per le quali è stato garantito il massimo supporto possibile, sia sul piano dell’assistenza immediata sia per quanto riguarda la messa in sicurezza delle aree interessate. Nel messaggio non è mancato il ringraziamento a tutti gli operatori impegnati nelle operazioni di soccorso, controllo e supporto alla popolazione.

«La Regione è al fianco del Comune», ha ribadito Fico, sottolineando l’impegno delle istituzioni regionali nel garantire ogni forma di aiuto necessaria ai cittadini colpiti dall’emergenza, in una fase delicata che richiede attenzione, coordinamento e una presenza concreta sul territorio.