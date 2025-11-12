Santa Maria Capua Vetere, 35enne ferito a coltellate dalla compagna: è grave. Arrestata per tentato omicidio

Una lite scoppiata all’alba tra le mura di casa si è trasformata in una scena di violenza. È accaduto a Santa Maria Capua Vetere, dove un uomo di 35 anni è stato accoltellato dalla compagna al termine di una discussione degenerata.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, la donna avrebbe afferrato un coltello da cucina lungo circa 20 centimetri, colpendo più volte il compagno. Il 35enne, di origini marocchine, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Caserta, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Le sue condizioni restano critiche e la prognosi è riservata.

L’aggressione è avvenuta intorno alle cinque del mattino. I vicini, svegliati dalle urla, hanno allertato le forze dell’ordine. Quando i militari sono arrivati sul posto, l’uomo era riverso a terra in una pozza di sangue.

La donna, visibilmente scossa, è stata subito fermata e accompagnata in caserma per gli accertamenti. Dopo le formalità di rito, su disposizione della Procura di Santa Maria Capua Vetere, è stata arrestata con l’accusa di tentato omicidio e condotta nel carcere femminile cittadino.

Le indagini sono in corso per chiarire i motivi alla base della lite e verificare se in passato vi fossero già state segnalazioni di violenze o tensioni tra i due. Sul caso mantiene il riserbo la magistratura sammaritana, mentre l’intera comunità resta sconvolta da un episodio che riaccende i riflettori sul dramma delle violenze domestiche.