U.S. Avellino. Infortuni Simic e Crespi, l’esito degli esami

L’U.S. Avellino 1912 rende noto che nel corso di Cesena – Avellino, math valido per la dodicesima giornata del campionato di serie B, i calciatori Lorenco Simic e Valerio Crespi hanno riportato i seguenti infortuni:
Lorenco Simic: dalla verifica effettuata con esami strumentali è stata evidenziata una lesione muscolare all’adduttore destro. Ha già avviato il programma di terapie e verrà rivalutato dopo una settimana.
Valerio Crespi: dopo uno scontro di gioco avvenuto in gara ha praticato esami strumentali che hanno evidenziato un trauma contusivo a livello dell’ala iliaca di sinistra con interessamento dei muscoli obliquo esterno ed obliquo interno. Ha avviato il programma di terapie e verrà monitorato in base alla reazione alle cure.