Pompei, malore alla guida: anziano finisce con l’auto contro una vetrina. Attimi di paura ma nessun ferito

Attimi di paura ieri sera a Pompei, dove un anziano automobilista ha perso il controllo della propria vettura andando a schiantarsi contro la vetrina di un negozio. L’uomo sarebbe stato colto da un malore improvviso mentre percorreva una delle strade periferiche della città.

L’incidente si è verificato in tarda serata e ha provocato notevoli danni alla struttura commerciale, ma fortunatamente non si registrano feriti tra i passanti o all’interno del locale. Il veicolo, dopo aver sbandato, ha terminato la sua corsa contro la vetrata dell’attività, mandandola in frantumi.

Sul posto sono giunti immediatamente i sanitari del 118 e una pattuglia della Polizia Municipale di Pompei, diretta dal colonnello Gaetano Petrocelli. Gli agenti hanno operato a lungo per mettere in sicurezza l’area e consentire ai soccorritori di estrarre l’uomo dalle lamiere.

L’automobilista, visibilmente sotto shock, è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.

Dalle prime verifiche, l’incidente sarebbe riconducibile a un improvviso malore del conducente, che non ha potuto evitare l’impatto.

Il sindaco Carmine Lo Sapio ha espresso parole di gratitudine verso la Polizia Municipale e i soccorritori, sottolineando la prontezza e la professionalità con cui è stata gestita la situazione: “Un intervento rapido e coordinato che ha permesso di evitare conseguenze ben più gravi.”

La zona, dopo i rilievi di rito, è stata messa in sicurezza e la circolazione è tornata regolare in tarda serata.