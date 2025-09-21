Santa Candida in festa: piazza gremita per il giovane artista avellano Sansone

Una piazza colma fino all’ultimo posto, un’atmosfera di festa e tanta musica: così ieri sera il quartiere di Santa Candida ha celebrato la propria patrona. A rendere ancora più speciale l’ev ento è stato il concerto di Stefano Sanseverino, in arte Sansone, 24 anni, giovane voce emergente della scena musicale italiana.

Con il suo stile fresco e diretto, capace di raccontare emozioni autentiche e vicine al vissuto quotidiano, Sansone ha conquistato il pubblico presente, coinvolgendo soprattutto i più giovani ma riuscendo a far cantare l’intera piazza.

I primi due brani dell’artista, già disponibili sulle principali piattaforme digitali, hanno trovato piena espressione dal vivo, trasformando la serata in un incontro tra tradizione e modernità: la festa religiosa e popolare da un lato, la musica contemporanea dall’altro.

Applausi hanno accompagnato l’esibizione dall’inizio alla fine, confermando il talento di Sansone e la sua capacità di entrare in sintonia con la gente.

La festa di Santa Candida si è così arricchita di un momento culturale e musicale che resterà nella memoria dei partecipanti, mentre per il giovane artista avellano questo concerto rappresenta una nuova tappa importante del suo percorso artistico, pronto ad aprirsi a scenari sempre più ampi.