Napoli e provincia: arresti e controlli della Polizia di Stato tra Bagnoli, Portici ed Ercolano

Napoli, 21 settembre 2025 – Intensa attività di controllo del territorio per la Polizia di Stato, impegnata nelle ultime ore in diverse operazioni a Bagnoli, Portici ed Ercolano. Gli interventi hanno portato a due arresti e a numerose sanzioni amministrative, confermando l’attenzione delle forze dell’ordine nei confronti dei fenomeni di microcriminalità e illegalità diffusa.

Bagnoli: evade dai domiciliari per fare il parcheggiatore abusivo

A Bagnoli, gli agenti del locale Commissariato hanno arrestato un 46enne napoletano, già sottoposto agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio e la persona. L’uomo è stato sorpreso in viale Giochi del Mediterraneo mentre, in violazione della misura cautelare, esercitava l’attività di parcheggiatore abusivo, gestendo il traffico veicolare e indicando posti auto agli automobilisti.

Alla vista dei poliziotti ha tentato di allontanarsi, ma è stato bloccato e arrestato. Per lui è scattata anche la denuncia per la violazione del DACUR (Divieto di Accesso alle Aree Urbane).

Controlli straordinari a Portici ed Ercolano

Nella serata di ieri, invece, un massiccio servizio interforze ha interessato le aree della movida di Portici ed Ercolano.

All’operazione hanno preso parte gli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano, i militari dell’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia Locale, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania.

Il bilancio è consistente: 300 persone identificate, una denunciata per detenzione illecita di droga e cinque sanzionate amministrativamente per uso personale di stupefacenti. Controllati 140 veicoli e contestate 22 violazioni al Codice della Strada. Passati al setaccio anche 2 esercizi commerciali.

Portici: picchia la madre per soldi, arrestato

Sempre a Portici, in piazza San Ciro, un intervento urgente ha portato all’arresto di un 52enne napoletano con precedenti. L’uomo, dopo aver chiesto denaro alla madre e ricevuto un rifiuto, l’ha colpita con schiaffi violenti al volto. La donna, in forte stato di agitazione, ha chiesto aiuto agli agenti del Commissariato Portici-Ercolano che hanno immediatamente rintracciato e bloccato l’aggressore, traendolo in arresto per maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione.