Inaugurata la nuova Biblioteca Comunale a Mugnano del Cardinale

È stata inaugurata ieri sera la Biblioteca Comunale di Mugnano del Cardinale, un nuovo presidio culturale fortemente voluto dalla comunità. La gestione della struttura è stata affidata all’Associazione Le Novative, a cui il Comune ha concesso a titolo gratuito l’uso dei locali.

Negli ultimi anni, grazie al sostegno delle quote associative, a qualche contributo comunale e all’impegno dei soci, l’associazione ha portato avanti un importante lavoro di ristrutturazione che ha reso possibile l’apertura ufficiale della biblioteca proprio nella serata di ieri.

Alla cerimonia erano presenti il sindaco Alessandro Napolitano, i membri dell’associazione, la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo “Alessandro Mazzoni”, prof.ssa Luigia Conte, e il parroco e rettore del Santuario di Santa Filomena, don Giuseppe Autorino, che ha impartito la benedizione dei locali.

La manifestazione ha visto una partecipazione calorosa da parte dei cittadini. Tra i presenti anche il figlio del professor Camillo Onofrietti, a cui la biblioteca sarà intitolata nei prossimi mesi in riconoscimento del suo spessore culturale.