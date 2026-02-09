Sanità campana, Fico: “Rafforzare la medicina territoriale e accelerare i progetti PNRR”

NAPOLI – Rafforzare la medicina di prossimità e consolidare la rete territoriale dei servizi sanitari: è questa la linea indicata dal presidente della Regione Campania, Roberto Fico, che attraverso un post pubblicato sui social ha fatto il punto sul lavoro in corso per il sistema sanitario regionale.

Il governatore ha annunciato di aver riunito a Palazzo Santa Lucia i vertici delle Aziende sanitarie locali per verificare lo stato di avanzamento degli interventi previsti dal PNRR, con particolare attenzione alla realizzazione di Case e Ospedali di Comunità, considerati strumenti fondamentali per avvicinare i servizi ai cittadini e alleggerire la pressione sugli ospedali.

Secondo Fico, la riorganizzazione della sanità campana passa attraverso una rete territoriale più forte, sostenuta da investimenti in tecnologia e telemedicina, soprattutto nelle aree interne, dove l’accessibilità ai servizi resta una priorità. L’incontro con le Asl è servito anche a individuare eventuali criticità nei programmi di attuazione e a definire ulteriori azioni di coordinamento tra livello regionale e strutture sanitarie.

“Stiamo lavorando con costanza e impegno per garantire risposte concrete ai cittadini campani”, ha sottolineato il presidente, ribadendo l’obiettivo di costruire un sistema sanitario più vicino alle persone, capace di coniugare assistenza territoriale efficiente e ospedali sempre più specializzati.