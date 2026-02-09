Mugnano del Cardinale, interruzione programmata dell’energia elettrica il 12 febbraio

Il Comune informa i cittadini che giovedì 12 febbraio 2026 è prevista un’interruzione programmata dell’energia elettrica per consentire l’esecuzione di lavori di manutenzione sugli impianti della rete.

La sospensione della fornitura avverrà dalle ore 13:00 alle ore 18:30 e interesserà alcune strade del territorio comunale, con variazioni specifiche dei numeri civici indicati nell’avviso ufficiale diffuso dal gestore del servizio.

Tra le aree coinvolte figurano via Roma, via San Liberatore, via Vasta, via delle Croci, via Sirignano, via Garibaldi, via Vittorio, oltre ad altri tratti di corso Europa, via De Stefano, via Marconi, via Montevergine, via Fermi, via Einstein, via Gramsci e zone limitrofe. L’interruzione riguarda esclusivamente gli utenti alimentati in bassa tensione.

L’amministrazione invita i cittadini residenti nelle zone interessate a programmare per tempo le proprie attività, adottando le necessarie precauzioni durante le ore di sospensione del servizio. Al termine degli interventi la fornitura elettrica sarà ripristinata automaticamente.

Per ulteriori dettagli sui numeri civici coinvolti e per eventuali aggiornamenti è possibile consultare l’avviso completo pubblicato dal Comune e dal gestore della rete elettrica.