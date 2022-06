SPERONE. Si è svolta la prima giornata del Congresso Tematico Democratici per l’Irpinia. Tra gli ospiti: Lengua, Iovino, Pizza e Vaccari

E’ andata in scena questo pomeriggio alle 18,30 a Sperone, presso la sala consiliare del Comune in piazza L. Lauro, la prima giornata del Congresso Tematico organizzato dal circolo locale Pd dal titolo: “Quale Pd, quale modello di partito”. Una tre giorni di incontri che poi porteranno gli iscritti al rinnovo delle cariche del partito. Appuntamenti pre-congressuali programmati in tre pomeriggi, il primo andato in scena oggi gli altri due in programma domani e dopodomani sempre alla stessa ora ma con ospiti e argomenti diversi. Questo pomeriggio attorno al tavolo vi erano il segretario sezionale Francesco Napolitano, il dirigente Pd Franco Vittoria, il segretario provinciale irpino Pd Nello Pizza, Francesco Iovino membro dell’assemblea nazionale, nonchè presidente del Parco Del Partenio, Caterina Lengua sindaco di Cervinara e iscritta pd e Stefano Vaccari responsabile organizzativo nazionale Pd. A moderare i lavori il giornalista Gianni Festa.





adsense – Responsive – Post Articolo