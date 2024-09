San Marzano sul Sarno, l’Asd Centro Studi Danza Swanilda ottiene il primo posto al concorso «Barcellona Dance Experience»

Lloret de Mar in Spagna: la rassegna internazionale, tenuta dal 5 all’8 settembre, è stata organizzata da Enrico Di Prisco presidente di Opes settore nazionale danza.

Sono state tante le scuole di danza, molte delle quali provenienti da diversi Paesi di Europa, che hanno reso il concorso molto competitivo. In questo contesto, ottiene il primo posto nel settore danza moderna l’Asd Centro Studi Danza Swanilda, la cui direttrice artistica è Emanuela Aquilano, originaria di Napoli, insegnante di danza dal 2004 nella sua città di origine, poi è stata 9 anni in Calabria e infine è ritornata nella sua regione, in particolare a San Marzano sul Sarno, dove ha aperto nel 2019 la già detta scuola. Sono 9 i vincitori di questo importante comcorso: il maestro Giuseppe Carillo, le ballerine Anna Luigia Langella, Miriana Cascone, Lorenza de Nicola, Miriam Migliaro, Noemi Spacagno, Alessia Desiderio, Irene Monte e Nicoletta Coriolano.

La scuola è stata giudicata da una giuria composta da riconosciute personalità della danza Internazionale, che hanno espresso il proprio giudizio con un voto unico per ogni coreografia. «Abbiamo avuto tantissimi complimenti dalla giuria – spiega Aquilano – ha detto che le ragazze sono preparatissime tecnicamente, nonostante la loro età». Il premio consta di un attestato, una medaglia e di borse di studio. Emanuela e il suo gruppo raccontano la propria esperienza al concorso internazionale, «dal punto di vista artistico è stato per noi molto importante, perché ci ha portato ad avere dei contatti con insegnanti esteri che hanno rispettivamente delle proprie compagnie di danza. Ci inorgoglisce sapere – sottolinea Aquilano – che quegli insegnanti prestigiosi, tra tante importanti compagnie di danza, hanno scelto proprio la nostra compagnia».

Hanno fatto da sfondo alla rassegna ospiti di fama internazionale nel panorama della danza: Gino Labate; Antonio Romano; Verena Filippini; Brenda Delgado; Zsolt Varga; Adel Said; Carolina Villegas; Bela Kiraly; Marzia Andreoni. In merito alla recente vittoria della scuola di danza, l’amministrazione del Comune di San Marzano è in procinto di concederle un encomio.

La scuola di danza di Emanuela è vivace, non solo per il suo arredo in cui prevale armonicamente il colore rosa, ma anche per la sua fitta presenza di iscritti, contando 60 iscritti e comprendendo una fascia di età che parte dai 3 anni fino ai 20 anni. In questa scuola si studia danza classica, moderna, contemporanea, hip hop, neoclassico, passo a due e si pratica fitness. Proprio per il gran numero di iscritti, c’è da parte di Emanuela l’idea di ampliare la struttura. Inoltre, la direttrice della scuola di danza ha svelato che a breve, visto la recente vittoria, parteciperà anche a un altro concorso a firma Opes.