Quadrelle, la sala consiliare intitolata a Pietro Picariello: memoria e impegno nel cuore delle istituzioni

Un gesto carico di significato, che unisce memoria, riconoscenza e senso delle istituzioni. Il Comune di Quadrelle ha deciso di intitolare la sala consiliare a Pietro Picariello, vicesindaco prematuramente scomparso lo scorso 6 marzo. La decisione è stata assunta all’unanimità nel corso dell’ultimo Consiglio comunale, svoltosi nella mattinata del 25 marzo.

Si tratta di una scelta che va ben oltre l’atto formale. La sala consiliare rappresenta il luogo simbolo della vita amministrativa, lo spazio in cui si prendono decisioni, si costruiscono percorsi e si dà forma concreta al futuro della comunità. Legare quel luogo al nome di Pietro Picariello significa riconoscere il valore del suo impegno e il segno lasciato nel tempo.

La sua scomparsa ha colpito profondamente Quadrelle, generando un vuoto non solo istituzionale ma anche umano. In questo contesto, l’intitolazione diventa un modo per trasformare il dolore in memoria condivisa, dando continuità a un esempio di servizio vissuto con dedizione, responsabilità e vicinanza ai cittadini.

Ogni futura seduta, ogni confronto tra amministratori, ogni momento di partecipazione civica si svolgerà in uno spazio che porterà il suo nome. Un segno tangibile che mantiene viva la consapevolezza del valore del ruolo pubblico e del significato profondo del rappresentare una comunità.

Intitolare uno spazio istituzionale è una scelta che richiede attenzione e condivisione. Ancora di più quando riguarda una figura che ha operato fino a poco tempo fa in quegli stessi luoghi, affrontando quotidianamente le sfide amministrative e contribuendo allo sviluppo del territorio. In questo senso, la decisione del Consiglio comunale si inserisce in una tradizione di riconoscimento verso chi ha incarnato i valori più autentici della politica locale: responsabilità, ascolto, presenza e spirito di servizio.

L’intitolazione rappresenta anche un messaggio forte rivolto alla cittadinanza: quello di una comunità che non dimentica, che sa onorare chi ha lavorato per il bene comune e che è capace di trasformare una perdita in un impegno collettivo.

Nei prossimi mesi, l’iniziativa potrà essere accompagnata da un momento pubblico di commemorazione, coinvolgendo familiari, istituzioni e cittadini, per rendere ancora più vivo e condiviso il ricordo.

Con questa scelta, Quadrelle affida alla propria storia un segno destinato a durare nel tempo. Il nome di Pietro Picariello continuerà a vivere nel cuore delle istituzioni, nel luogo in cui si costruisce ogni giorno il futuro della comunità.