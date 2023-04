Salvatore Alaia: un barlume di speranza per i presidi sanitari assorbenti.

Qualcosa incomincia a muoversi ,dopo gli appelli dell’ex Sindaco di Sperone il Dott. Salvatore Alaia, in merito alla vicenda dei presidi sanitari assorbenti considerato che in questi giorni sono riprese le relative forniture in attesa che si completi la procedura per l’affidamento del relativo servizio . Una vicenda incresciosa, dichiara Alaia , che non può passare in silenzio in considerazione del fatto che il problema dell’incontinenza è molto diffuso non solo nella popolazione anziana e tra i disabili, ma anche in soggetti affetti da malattie renali oppure nel periodo post-parto dopo traumi importanti. Ed è per questo che nella mattinata di oggi l’ex primo cittadino di Sperone si è recato personalmente presso gli uffici competenti del distretto sanitario di Baiano per accertarsi che venga garantito questo servizio senza creare disagi ad una categoria di persone che merita la dovuta attenzione.