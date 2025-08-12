Salerno-Pompei a piedi: il 14 agosto il 50° pellegrinaggio della Parrocchia Santa Croce e San Felice

Fede, preghiera, sacrificio e speranza saranno le compagne di viaggio dei pellegrini che, per la cinquantesima volta, percorreranno a piedi il cammino da Salerno a Pompei. L’appuntamento è per mercoledì 14 agosto 2025, vigilia della solennità dell’Assunzione della Vergine Maria.

Il raduno è fissato alle ore 21.30 sul sagrato della Chiesa “Santa Croce e San Felice”. Dopo il saluto e la benedizione, la partenza avverrà alle ore 21.45. Il percorso, lungo circa 30 chilometri, si snoderà nella notte con il prezioso supporto del servizio ambulanze della “Misericordia” e delle auto messe a disposizione dai fedeli.

L’arrivo a Pompei è previsto nella mattinata di giovedì 15 agosto. Alle ore 8.30, nella Cappella “Bartolo Longo” del Santuario, sarà celebrata la Santa Messa, momento centrale del pellegrinaggio, a cui sono invitati familiari, amici e tutti coloro che desiderano unirsi alla comunità per la celebrazione.

Per il ritorno, i partecipanti potranno organizzarsi con le auto disponibili o utilizzare il treno in partenza da Pompei per Salerno alle ore 10.07.

Informazioni e adesioni sono disponibili presso la Parrocchia.