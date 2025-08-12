Napoli – Scooter contromano sulla Tangenziale: fermata una donna di 65 anni

NAPOLI — Un episodio potenzialmente pericoloso ha interrotto la routine mattutina sulla Tangenziale di Napoli, quando la Polizia di Stato ha intercettato uno scooter che procedeva contromano lungo il tratto compreso tra Corso Malta e Capodimonte. Alla guida, secondo quanto riferito dalle autorità, una donna di 65 anni residente in città.

Gli agenti, impegnati in attività di pattugliamento sull’A/56, hanno notato il ciclomotore viaggiare in direzione opposta al flusso regolare del traffico, creando una situazione di grave rischio per la conducente e per gli altri automobilisti. Dopo averla fermata in sicurezza, la polizia ha effettuato una serie di verifiche sul mezzo.

Le ispezioni hanno rivelato che lo scooter era privo sia di copertura assicurativa sia della revisione periodica obbligatoria, in violazione del Codice della Strada. La donna è stata sanzionata e il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo.

Le autorità ricordano che la guida contromano rappresenta una delle condotte più pericolose in ambito stradale, con un elevato potenziale di incidenti gravi o mortali.