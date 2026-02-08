Salerno, caso di paziente transgender al Ruggi: la Regione prepara nuove linee guida sanitarie inclusive

Un episodio avvenuto all’ospedale “Ruggi” di Salerno riaccende il dibattito nazionale sui diritti delle persone transgender nel sistema sanitario italiano. Protagonista della vicenda è Iolanda, paziente transgender che, secondo quanto denunciato, si sarebbe vista negare il ricovero in un reparto femminile, sollevando interrogativi sul rispetto dell’identità di genere nelle strutture ospedaliere.

La questione ha rapidamente assunto rilievo istituzionale, spingendo la Regione Campania ad annunciare l’elaborazione di protocolli sanitari specifici per garantire percorsi assistenziali più inclusivi e uniformi. Il presidente della Regione, Roberto Fico, ha infatti reso noto l’intento di predisporre linee guida regionali volte a tutelare l’identità di genere dei pazienti, evitando situazioni che possano comportare discriminazioni o trattamenti non rispettosi della persona.

L’obiettivo dichiarato è quello di assicurare che l’accesso alle cure non comporti conflitti tra esigenze sanitarie e riconoscimento dell’identità individuale, introducendo procedure chiare per il ricovero e la gestione clinica delle persone transgender nelle strutture ospedaliere del territorio.

Il caso di Salerno, destinato a far discutere anche a livello nazionale, pone nuovamente al centro il tema dell’adeguamento dei sistemi sanitari alle trasformazioni sociali e normative degli ultimi anni, evidenziando la necessità di strumenti operativi che garantiscano dignità, sicurezza e piena tutela dei diritti di tutti i pazienti.