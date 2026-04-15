Rotondi annuncia iniziativa a Roma per ricordare le elezioni del 1948

15/04/2026 binews.it ATTUALITA', CULTURA e MANIFESTAZIONI, EVIDENZA, NEWS NAZIONALI, POLITICA 0

Rotondi annuncia iniziativa a Roma per ricordare le elezioni del 1948

Si terrà sabato 18 aprile, alle ore 10, presso il Teatro Golden di Roma, un incontro dedicato al ricordo delle elezioni politiche del 1948 e della vittoria della Democrazia Cristiana.

L’iniziativa è stata annunciata dal deputato di Fratelli d’Italia Gianfranco Rotondi, che ha spiegato come l’appuntamento rappresenti un momento di riflessione su una fase significativa della storia politica italiana.

A presiedere l’evento sarà Giuseppe Gargani, presidente dell’Associazione degli ex Parlamentari della Repubblica. Tra gli interventi previsti figurano quelli di monsignor Filippo Ortenzi, del professor Nino Luciani e dell’avvocato Raffaele Cerenza.

Lo stesso Rotondi concluderà i lavori, nell’ambito di una giornata che intende riportare l’attenzione su uno degli appuntamenti elettorali più rilevanti del dopoguerra.