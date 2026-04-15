Furto nella notte a Trevico: rubati oro e preziosi dalla Chiesa di Santa Maria Assunta

Furto nella notte a Trevico, dove ignoti hanno preso di mira la Chiesa di Santa Maria Assunta, uno dei principali luoghi di culto del paese.

Secondo una prima ricostruzione, un gruppo composto da più persone si sarebbe introdotto all’interno dell’edificio sacro nelle prime ore del mattino, riuscendo a portare via una cassaforte contenente oggetti preziosi in oro, per un peso complessivo stimato in oltre 10 chilogrammi. Tra i beni sottratti figurerebbe anche una corona di particolare valore storico.

L’allarme è scattato subito, consentendo il rapido intervento dei Carabinieri, giunti sul posto dalle stazioni di Flumeri e Ariano Irpino. Presenti anche il sindaco Nicolino Rossi e il parroco don Claudio Lettieri, informati dell’accaduto poco dopo il furto.

Sulla vicenda è stato aggiornato anche il vescovo della diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia, Sergio Melillo. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica del colpo e risalire agli autori.

L’episodio ha destato attenzione nella comunità locale, trattandosi di un luogo di grande valore storico e religioso per il territorio.