Roccarainola, torna la StraRocchese: sport, inclusione e sapori del territorio

Roccarainola si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi della primavera: la 5ª StraRocchese – Memorial “Picoco, Ottaviano, De Gennaro”, in programma domenica 12 aprile 2026 alle ore 9:00 in Piazza San Giovanni.

L’iniziativa, promossa dal Comune in collaborazione con associazioni locali e realtà del territorio, si conferma come un evento capace di unire sport, socialità e valorizzazione delle tradizioni locali.

Un evento per tutti

La StraRocchese non è una gara competitiva, ma una passeggiata turistica inclusiva, pensata per coinvolgere cittadini di tutte le età. Il percorso, lungo circa 5 chilometri, sarà arricchito da tappe gastronomiche, offrendo ai partecipanti l’opportunità di scoprire e gustare le eccellenze locali.

L’obiettivo è chiaro: promuovere uno stile di vita sano e, allo stesso tempo, valorizzare il patrimonio culturale e culinario del territorio.

Grande partecipazione

L’entusiasmo intorno all’evento è già evidente. Le richieste di partecipazione stanno arrivando numerose anche da fuori comune, segno di un’iniziativa sempre più apprezzata. Proprio per questo motivo, il limite massimo degli iscritti è stato ampliato da 500 a 1000 partecipanti.

Attualmente sono già centinaia le adesioni registrate, a testimonianza del successo crescente della manifestazione.

Iscrizioni e organizzazione

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione obbligatoria fino al raggiungimento del numero massimo previsto. L’organizzazione ha inoltre previsto un riconoscimento simbolico per i più giovani: tutti i ragazzi che completeranno il percorso riceveranno un medaglione commemorativo.

Lungo il tragitto non mancheranno momenti di intrattenimento, con artisti di strada pronti ad animare la giornata e rendere ancora più coinvolgente l’esperienza.

Un’occasione per il territorio

La StraRocchese si conferma così non solo come evento sportivo, ma anche come occasione di promozione e aggregazione. Una giornata all’insegna della condivisione, capace di mettere insieme comunità, tradizioni e benessere.

Roccarainola è pronta a correre, camminare e festeggiare ancora una volta insieme.