Roccarainola, ripartono i lavori di riqualificazione: interventi in via Matteotti e via Marconi

Proseguono a Roccarainola gli interventi di riqualificazione urbana. A comunicarlo è stato il sindaco Giuseppe Russo, che con un post pubblicato sui social ha annunciato la ripresa dei lavori in via Matteotti e via Marconi, due arterie importanti per la viabilità cittadina.

L’intervento rientra nel progetto di ampliamento della strada di via Matteotti, un’opera pensata per migliorare sia l’aspetto estetico della zona sia la funzionalità della rete stradale. L’obiettivo principale dell’amministrazione comunale è quello di rendere l’area più sicura e decorosa, intervenendo su viabilità, spazi urbani e infrastrutture.

Secondo quanto spiegato dal primo cittadino, i lavori rappresentano un passo concreto verso una riqualificazione complessiva del territorio, con particolare attenzione alla sicurezza dei cittadini e al miglioramento del decoro urbano.

Il programma di interventi non si fermerà alle due strade interessate in questa fase. L’amministrazione comunale ha già annunciato che nei prossimi mesi i lavori interesseranno anche altre zone del paese, tra cui Piazza San Giovanni, via Terra di Sopra, via Roma e via Cataldo, con ulteriori opere che saranno realizzate progressivamente.

L’iniziativa rientra in un piano più ampio di interventi volto a migliorare la qualità degli spazi pubblici e la vivibilità del centro urbano, attraverso opere di manutenzione e ammodernamento delle principali arterie cittadine.