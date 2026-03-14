Mugnano del Cardinale, presentata la settima edizione del concorso “I Mai d’Argento”

Si è svolto questa mattina, presso il Piano di Zona di Mugnano del Cardinale, un incontro dedicato alla presentazione della settima edizione del concorso di idee “I Mai d’Argento”, iniziativa culturale rivolta al mondo della scuola e ai giovani del territorio.

Il progetto è promosso dall’Associazione “Maio di Santo Stefano” di Baiano insieme al circolo socioculturale “L’Incontro”, con l’obiettivo di stimolare la creatività e la partecipazione degli studenti attraverso proposte e idee legate alla valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali.

Il concorso è aperto alla partecipazione degli alunni degli Istituti Comprensivi, dei Licei e degli Istituti Statali di istruzione superiore appartenenti all’Unione dei Comuni della Valle dell’Alto Clanio e dell’Area Nolana, coinvolgendo quindi un’ampia rete di scuole e giovani del territorio.

L’iniziativa vede la collaborazione di diverse realtà associative e istituzionali locali, tra cui l’Associazione Maio di Sant’Elia di Sperone, la Pro Loco di Avella, la Pro Loco di Baiano, la Pro Loco di Mugnano del Cardinale e il Gruppo Archeologico “Amedeo Maiuri”, oltre alla Comunità Montana Partenio – Vallo di Lauro e al Parco Regionale del Partenio.

Nel corso del convegno è stato illustrato il programma della nuova edizione del concorso, che prevede anche l’assegnazione del Premio “Galante Colucci” e del Premio speciale “Pio Stefanelli”, riconoscimenti dedicati alla memoria di figure importanti legate alla cultura e alla storia del territorio.

All’incontro hanno preso parte numerosi rappresentanti istituzionali e amministratori locali, insieme a dirigenti scolastici e associazioni del territorio, a testimonianza dell’interesse crescente che negli anni ha accompagnato il progetto.

Il concorso “I Mai d’Argento” si conferma così come un’occasione di confronto e crescita per le nuove generazioni, con l’intento di valorizzare le idee dei giovani e rafforzare il legame tra scuola, cultura e comunità locale. credito foto: Pro Loco Rimettiamoci insieme