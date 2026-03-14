Tempesta biancoverde: Rieti al tappeto, Avellino vola verso i playoff

I biancoverdi dominano la Real Sebastiani 86-71 e infilano la quinta vittoria consecutiva. Mussini trascina con 24 punti, Pini decisivo nel momento chiave della gara.

L’Unicusano Avellino Basket continua la sua corsa e conquista un successo pesante contro la Real Sebastiani Rieti. Al termine di una gara intensa e combattuta, i biancoverdi si impongono 86-71 centrando la quinta vittoria consecutiva e facendo un importante passo avanti verso la zona play-off.

Una partita magari non spettacolare sotto il profilo estetico, ma interpretata con grande maturità dalla squadra di coach Gennaro Di Carlo, capace di gestire i momenti difficili e piazzare lo strappo decisivo nel finale.

Protagonista della serata Federico Mussini, miglior realizzatore con 24 punti, ma il successo biancoverde porta anche la firma di Jurkatamm, Grande e Chandler, tutti in doppia cifra. Fondamentale anche il contributo di Giovanni Pini, autore di un terzo periodo di grande sostanza su entrambe le metà campo.

A fine gara gli assistenti Mazzalupi e Formato hanno commentato il successo della squadra.

«Dovevamo portare a casa la vittoria e siamo fieri di aver raggiunto questo risultato – ha spiegato Mazzalupi –. Come assistenti rappresentiamo tutto lo staff e dietro una grande vittoria c’è sempre un grande lavoro di squadra».

Sulla stessa linea anche Formato: «Il risultato ci premia. Abbiamo migliorato alcuni aspetti difensivi e conquistato una vittoria importante».

Partenza forte dei biancoverdi

La gara parte subito con grande intensità difensiva. Rieti fatica a trovare ritmo offensivo e Avellino prova subito ad allungare, portandosi sul 9-2. Gli ospiti chiamano timeout e rientrano con un parziale di 6-2 che riporta la gara sul 11-8.

I biancoverdi però mantengono il controllo del match e tornano a spingere fino al +11. Il primo quarto si chiude sul 25-16 grazie anche al canestro finale di Guariglia.

Rieti resta in partita

Nel secondo periodo la gara diventa più spezzettata a causa dei falli. Mian tiene in partita Rieti con un gioco da quattro punti che riporta gli ospiti sul 28-20.

La Real Sebastiani prova a rientrare sfruttando i tiri liberi e accorcia fino al 32-27, ma Avellino reagisce con carattere e ristabilisce le distanze portandosi sul 38-31.

All’intervallo lungo i biancoverdi conservano il vantaggio: 45-35.

Terzo quarto di battaglia

Alla ripresa del gioco Avellino prova subito a scappare sul 48-36, ma Rieti non molla e torna sul -9. È Grande con cinque punti consecutivi a ridare slancio ai biancoverdi, che toccano il massimo vantaggio sul 53-39.

La partita resta fisica e combattuta. Gli ospiti provano a rimanere agganciati al match e il terzo periodo si chiude sul 58-51.

L’allungo decisivo

Nell’ultimo quarto Rieti prova l’ultimo assalto. Piccin segna da tre punti e riporta gli ospiti sul 61-56, mentre Udom accorcia ulteriormente fino al 63-60.

Nel momento più delicato della gara emerge la solidità dell’Unicusano. Pini domina sotto canestro e in difesa, mentre Mussini e Jurkatamm trovano i punti che spezzano definitivamente l’equilibrio.

Avellino piazza così l’allungo decisivo fino al +13 che chiude di fatto la partita. Il finale premia i biancoverdi, che si impongono con il punteggio di 86-71.

Una vittoria che consolida il momento positivo della squadra irpina, ora sempre più vicina alla zona play-off.

Domenica prossima l’Unicusano tornerà al PalaDelMauro per affrontare Cento.

Il tabellino

PARZIALI: 25-15; 20-19; 14-16; 27-20

UNICUSANO AVELLINO BASKET

Zerini 2, Jurkatamm 16, Lewis 2, Chandler 12, Mussini 24, Grande 15, Zuccardi, Donati, Pini 3, Pullazi 2, Dell’Agnello 8, Fresno 2

Coach: Di Carlo

RSR RIETI

Bogliardi, Piunti, Perry 5, Pascolo 2, Guariglia 16, Palumbo 6, Hogue 6, Mian 19, Udom 12, Piccin 5

Coach: Ciani

Arbitri: Mauro Moretti, Fabio Ferretti, Alberto Morassutti.